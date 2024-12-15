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Сегодня, 16:55

Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе: «Ничейный результат против «Сити» будет очень хорошим»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды против «Манчестер Сити».

Манкунианское дерби состоится в воскресенье, 15 декабря в рамках 16-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Какие у «Сити» проблемы? Они на пятом месте. Проблемы у «Юнайтед», они на тринадцатом. Все болельщики понимают: когда команда выигрывает каждый год, а в один момент попадают в физическом и моральном плане в яму — естественно, все начинают говорить о кризисе. Не вижу никакого кризиса у «Сити», он у «Юнайтед».

Думаю, сегодня будет интересная игра. Конечно, буду болеть за «МЮ». Ведь я болею за те команды, где я играл. Не буду говорить громких слов, лукавить... Конечно, будет сложно. Ничейный результат будет очень хорошим, потому что играют в гостях. Для «Сити» это, конечно, будет плохо», — сказал Канчельскис «СЭ».

В 15 матчах чемпионата «Манчестер Сити» набрал 27 очков и находится на 5-м месте в таблице. «Манчестер Юнайтед» с 19 очками — на 13-м.

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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