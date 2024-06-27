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Канчельскис считает, что и с ужасной игрой Англия может дойти до финала

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о сборной Англии. Команда заняла первое место в группе, набрав пять очков.

«Англии очень повезло с сеткой. Серьезных соперников на их пути нет. Италия в теории может навязать борьбу, но это не Германия или Испания — сейчас итальянцы не показывают свой лучший футбол. Так что, путь в финал англичанам открыт. Сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти все что угодно», — цитирует Канчельcкиса «РБ Спорт».

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился групповой этап. Определились все пары 1/8 финала Евро-2024.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-angliya-mozhet-dojti-do-finala-pokazy-vaya-uzhasnuyu-igru/
Евро-2024
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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