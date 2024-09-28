Канчельскис рассказал, с какой целью посещал Англию
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своей поездке в Англию.
— Могу назвать это деловой поездкой, — цитирует Канчельскиса Sport24. — Но, конечно, первостепенная цель — увидеться с семьей, которая живет в Лондоне. Представляете, наконец увидел своих детей и внучку, которая учится в школе?! Я счастлив! Сын Андрей и дочка Ева работают, а внучка Эмилия учится. У них все хорошо, спокойно живут в Англии и ни на что не жалуются. Без меня справляются, но если нужно — обязательно помогу. В Лондоне им так же комфортно, как и в Москве.
— В Манчестер заезжали?
— Конечно. Повидался с семьей, а потом два часа на поезде — и в Манчестере. Ездил не ради себя и своих дел, а на могилу к первому сыну. Он умер в 93-м. Его давно со мной нет, и об этом, конечно, тяжело говорить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
2
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
4
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
5
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
6
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
7
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1