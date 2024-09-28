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Канчельскис рассказал, с какой целью посещал Англию

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своей поездке в Англию.

— Могу назвать это деловой поездкой, — цитирует Канчельскиса Sport24. — Но, конечно, первостепенная цель — увидеться с семьей, которая живет в Лондоне. Представляете, наконец увидел своих детей и внучку, которая учится в школе?! Я счастлив! Сын Андрей и дочка Ева работают, а внучка Эмилия учится. У них все хорошо, спокойно живут в Англии и ни на что не жалуются. Без меня справляются, но если нужно — обязательно помогу. В Лондоне им так же комфортно, как и в Москве.

— В Манчестер заезжали?

— Конечно. Повидался с семьей, а потом два часа на поезде — и в Манчестере. Ездил не ради себя и своих дел, а на могилу к первому сыну. Он умер в 93-м. Его давно со мной нет, и об этом, конечно, тяжело говорить.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
2
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
3
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
4
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
5
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
6
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
7
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
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Ньюкасл – Ман. Сити
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28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 1 : 1
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Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
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Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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И К Ж
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Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
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