Канчельскис — о запрете Фергюсону посещать раздевалку «МЮ»: «Американцы к добру не приводят, а тен Хаг не дружит с головой»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о запрете легенде клуба сэру Алексу Фергюсону посещать раздевалку клуба.

— Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыпется. Это идет от тренера. Он, по-моему, тоже не дружит с мозгами. Думает, что все хотят ему зла и против него. Все идет от американцев. Чем быстрее клуб поменяет владельцев, тем будет лучше. Понятие одно — деньги. Идиотизм. Тупизм! Будет на их совести.

— Эрик Кантона сказал, что «бросает огромный мешок дерьма» в тех, кто это сделал...

— Я с ним согласен. Это все от тен Хага. На базу никого не пускает. Прячется. Уже допрятался! Команда уже на 14 месте. А он все прячется. От чего закрывается? Смешно же. Тупые, бестолковые бараны эти американцы.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что клуб запретил Фергюсону появляться в раздевалке основной команды. Визиты легенд клуба в раздевалку были традицией на протяжении многих десятилетий.

Фергюсон с 1986 по 2013 год был главным тренером манкунианцев. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии, 5 раз выигрывала Кубок Англии и 10 раз — Суперкубок страны. Также «МЮ» при нем дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в Суперкубке УЕФА.