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Канчельскис — о запрете Фергюсону посещать раздевалку «МЮ»: «Американцы к добру не приводят, а тен Хаг не дружит с головой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о запрете легенде клуба сэру Алексу Фергюсону посещать раздевалку клуба.

— Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыпется. Это идет от тренера. Он, по-моему, тоже не дружит с мозгами. Думает, что все хотят ему зла и против него. Все идет от американцев. Чем быстрее клуб поменяет владельцев, тем будет лучше. Понятие одно — деньги. Идиотизм. Тупизм! Будет на их совести.

— Эрик Кантона сказал, что «бросает огромный мешок дерьма» в тех, кто это сделал...

— Я с ним согласен. Это все от тен Хага. На базу никого не пускает. Прячется. Уже допрятался! Команда уже на 14 месте. А он все прячется. От чего закрывается? Смешно же. Тупые, бестолковые бараны эти американцы.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что клуб запретил Фергюсону появляться в раздевалке основной команды. Визиты легенд клуба в раздевалку были традицией на протяжении многих десятилетий.

Фергюсон с 1986 по 2013 год был главным тренером манкунианцев. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии, 5 раз выигрывала Кубок Англии и 10 раз — Суперкубок страны. Также «МЮ» при нем дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в Суперкубке УЕФА.

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
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Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
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Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

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Эшли Янг

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