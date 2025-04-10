Канчельскис получил приглашение от «Эвертона» на открытие нового клубного стадиона
Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о приглашении на открытие нового стадиона «ирисок».
«Скоро у «Эвертона» будет открытие нового стадиона, и они хотят, чтобы я приехал. Не знаю, получится или нет. Там они хотят провести какой-то матч и пригласили меня принять участие. Это будет где-то в августе. Если найду время, поеду. Стадион посмотрю и заодно пообщаюсь с друзьями, с которыми вместе играл», — сказал Канчельскис «СЭ».
Канчельскис играл за «Эвертон» с 1995 по 1997 год. Он провел за английский клуб 60 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.
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|0
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|0
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|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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|Фулхэм – Челси
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