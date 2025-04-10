Канчельскис получил приглашение от «Эвертона» на открытие нового клубного стадиона

Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о приглашении на открытие нового стадиона «ирисок».

«Скоро у «Эвертона» будет открытие нового стадиона, и они хотят, чтобы я приехал. Не знаю, получится или нет. Там они хотят провести какой-то матч и пригласили меня принять участие. Это будет где-то в августе. Если найду время, поеду. Стадион посмотрю и заодно пообщаюсь с друзьями, с которыми вместе играл», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис играл за «Эвертон» с 1995 по 1997 год. Он провел за английский клуб 60 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.