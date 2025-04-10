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10 апреля 2025, 14:45

Канчельскис получил приглашение от «Эвертона» на открытие нового клубного стадиона

Александр Абустин
корреспондент

Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о приглашении на открытие нового стадиона «ирисок».

«Скоро у «Эвертона» будет открытие нового стадиона, и они хотят, чтобы я приехал. Не знаю, получится или нет. Там они хотят провести какой-то матч и пригласили меня принять участие. Это будет где-то в августе. Если найду время, поеду. Стадион посмотрю и заодно пообщаюсь с друзьями, с которыми вместе играл», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис играл за «Эвертон» с 1995 по 1997 год. Он провел за английский клуб 60 матчей, забил 21 мяч и отдал 8 результативных передач.

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Андрей Канчельскис
ФК Эвертон
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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