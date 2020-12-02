Канчельскис: «Погба постоянно говорит об уходе из «МЮ», так пусть уходит, вперед!»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.

— Погба постоянно говорит об уходе из «Манчестер Юнайтед», так пусть лучше действительно уйдет, — приводит American Gambler слова Канчельскиса. — Если постоянно говоришь, что тебе что-то не нравится, то просто уходи. Вперед, без проблем.

Канчельскис отметил, что агент француза, Мино Райола, является одной из проблем игрока в «МЮ».

«Конечно, Райола — это большая проблема. Он постоянно говорит, что Погба несчастлив в команде. Если хочешь играть за «МЮ», то нужно выкладываться на все 100 процентов, играть от всего сердца. Обидно, ведь Погба — великолепный игрок», — добавил Канчельскис.

В сезоне-2020/21 Погба провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.