Канчельскис не верит, что в «Манчестер Юнайтед» наступит время стабильности

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «красных дьяволов» с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

«Команде нужно начать стабильно выигрывать, и тогда появится уверенность. Не думаю, что смена тренера сейчас поможет. Выводы будут делать в конце сезона, где, скорее всего, и поменяют тренера. Не верю, что наступит время стабильности для клуба. У них уже сколько лет «неудачный сезон». Команда просто попала в яму. Надо искать выход, других специалистов и тренеров для клуба. Раньше задача ставилась — только первое место. Второе место уже считалось катастрофой. А сейчас попасть в зону еврокубков — это уже за счастье... Думаю, «МЮ» постараются на домашнем стадионе порадовать своих болельщиков. Тем более дома они хорошо играют. Что касается «Тоттенхэма», в текущем сезоне он выглядит более уверенно и стремится забраться как можно выше. В гостях они играют тоже достаточно уверенно. Но в этой встрече на данный момент от «МЮ» не стоит ждать слишком многого», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

После 20 туров чемпионата Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» расположился на восьмом месте турнирной таблицы с 31 очком. «Тоттенхэм» идет на пятом месте с 39 очками.

Матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье 14 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.