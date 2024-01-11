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Канчельскис не верит, что в «Манчестер Юнайтед» наступит время стабильности

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «красных дьяволов» с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ.

«Команде нужно начать стабильно выигрывать, и тогда появится уверенность. Не думаю, что смена тренера сейчас поможет. Выводы будут делать в конце сезона, где, скорее всего, и поменяют тренера. Не верю, что наступит время стабильности для клуба. У них уже сколько лет «неудачный сезон». Команда просто попала в яму. Надо искать выход, других специалистов и тренеров для клуба. Раньше задача ставилась — только первое место. Второе место уже считалось катастрофой. А сейчас попасть в зону еврокубков — это уже за счастье... Думаю, «МЮ» постараются на домашнем стадионе порадовать своих болельщиков. Тем более дома они хорошо играют. Что касается «Тоттенхэма», в текущем сезоне он выглядит более уверенно и стремится забраться как можно выше. В гостях они играют тоже достаточно уверенно. Но в этой встрече на данный момент от «МЮ» не стоит ждать слишком многого», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

После 20 туров чемпионата Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» расположился на восьмом месте турнирной таблицы с 31 очком. «Тоттенхэм» идет на пятом месте с 39 очками.

Матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье 14 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.

Источник: ODDS.RU
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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