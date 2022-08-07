Канчельскис назвал ужасным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче первого тура АПЛ от «Брайтона» (1:2).

«Для меня было неожиданно, что «Манчестер Юнайтед» проиграл. Это ужасное поражение. К сожалению, больше ничего не могу сказать. Что можно сказать про Роналду на скамейке запасных? Есть вопросы к главному тренеру. Видимо, есть какие-то проблемы. Я думаю, данный вопрос решится в ближайшее время», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.