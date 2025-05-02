Канчельскис назвал позором 14-е место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о текущем сезоне английского клуба.

«Конечно, победа в Лиге Европы будет спасением сезона. Каждый трофей для клуба — неплохо. 14-е место, конечно, это позор. Но зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять Тен Хага? Можно было после Кубка пожать руки и разойтись. Но, видите, его оставили. Все мы убеждаемся, что это неправильное решение. Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели. Возможно, им подсказывали, но они не принимали во внимание. Видите, 14-е место, спасти команду, кто бы ни пришел, невозможно. Поэтому ставка на Лигу Европы, чтобы немного реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками. Посмотрим. «Тоттенхэм» тоже хочет. В финале будет интересно, но они еще не вышли туда», — сказал Канчельскис «СЭ».

1 мая «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Атлетиком» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии 8 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.