12 августа, 05:55

Калверт-Льюин уволил своего агента в попытках найти новый клуб. Форвардом интересуются «МЮ» и «Ньюкасл»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард Доминик Калверт-Льюин уволил своего агента, сообщает Talksport.

По сведениям источника, у 28-летнего англичанина возникли сложности с поиском нового клуба. Сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лидс».

Калверт-Льюин выступал за «Эвертон» с 2016 года. Он провел 273 матча, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.. В начале июля форвард стал свободным агентом.

«Манчестер Сити» хочет получить от «Тоттенхэма» за Савиньо больше 50 миллионов евро

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана вернулся к полноценным тренировкам
