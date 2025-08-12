Калверт-Льюин уволил своего агента в попытках найти новый клуб. Форвардом интересуются «МЮ» и «Ньюкасл»
Форвард Доминик Калверт-Льюин уволил своего агента, сообщает Talksport.
По сведениям источника, у 28-летнего англичанина возникли сложности с поиском нового клуба. Сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лидс».
Калверт-Льюин выступал за «Эвертон» с 2016 года. Он провел 273 матча, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.. В начале июля форвард стал свободным агентом.
Новости