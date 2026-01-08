Макфарлейн: «Челси» заслужил очки в матче с «Фулхэмом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Тяжелая игра. Красная карточка — важный фактор, изменивший наш план. Нам нужно будет разобраться, что произошло. Мы хорошо сыграли, за исключением первого гола. Во втором тайме у «Челси» было много возможностей и моментов. Я очень рад, что Лиам Делап забил этот гол, но у соперника Харри Уилсон показал себя с лучшей стороны в штрафной, и это решило исход игры.

«Челси» в этом матче заслужил очки. «Фулхэм» контролировал игру, но мы упорно работали. У нас были возможности для контратак. У Лиама был отличный шанс. До последних восьми минут я был уверен, что мы можем сыграть вничью или даже вырвать победу», — цитирует BBC Макфарлейна.

«Фулхэм» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 6-й строчке — 31 очко.