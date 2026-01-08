Макфарлейн: «Челси» заслужил очки в матче с «Фулхэмом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Тяжелая игра. Красная карточка — важный фактор, изменивший наш план. Нам нужно будет разобраться, что произошло. Мы хорошо сыграли, за исключением первого гола. Во втором тайме у «Челси» было много возможностей и моментов. Я очень рад, что Лиам Делап забил этот гол, но у соперника Харри Уилсон показал себя с лучшей стороны в штрафной, и это решило исход игры.
«Челси» в этом матче заслужил очки. «Фулхэм» контролировал игру, но мы упорно работали. У нас были возможности для контратак. У Лиама был отличный шанс. До последних восьми минут я был уверен, что мы можем сыграть вничью или даже вырвать победу», — цитирует BBC Макфарлейна.
«Фулхэм» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 6-й строчке — 31 очко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -