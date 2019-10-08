Каллум Хадсон-Одои: «Я всю жизнь в «Челси», поэтому не нужно пока что-то менять»

Нападающий Каллум Хадсон-Одои считает, что принял правильное решение, оставшись в «Челси». 18-летний англичанин в сентябре подписал пятилетний контракт с зарплатой 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

— Клуб так много сделал для меня, и я благодарен за это, — цитирует BBC Sport Хадсона-Одои. — Решение, которое я принял, было очень хорошим для меня и моей семьи. Я здесь всю свою жизнь, поэтому не нужно пока что-то менять. Мои мама и папа счастливы там, где они есть, а я счастлив там, где я есть.