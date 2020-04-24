Каллум Хадсон-Одои: «Мы очень близки с Санчо. Я бы хотел, чтобы он перешел в «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о том, что хотел бы, чтобы хавбек «Боруссии Д» Джейдон Санчо перешел в лондонскую команду.

— Мы с Джейдоном очень близки, общаемся каждый день, всегда интересуемся, как друг у друга дела, — приводит Goal.com слова Хадсона-Одои. — Санчо — великолепный футболист, мне очень нравится с ним играть. Здорово находиться с ним на поле в составе одной команды. Мы вместе играли за все юниорские сборные Англии, так что у нас всегда была определенная связь. Мы хорошо чувствуем друг друга на поле, нам нравится играть вместе. Не знаю, перейдет ли он в «Челси», но мне бы этого очень хотелось. Если он придет к нам, то наша связка будет в деле.

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 117 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».