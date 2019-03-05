Каллум Хадсон-Одои: "Буду жить с родителями до тех пор, пока не пойму, что достаточно взрослый"

18-летний нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал о своих взаимоотношениях с родителями, сообщает Independent.

– Мне мама готовит. Я все еще живу с родителями. Я буду жить с ними до тех пор, пока не пойму, что достаточно взрослый и зрелый, чтобы съехать от них.

Каждый раз, когда мой папа говорит со мной, я слушаю. Он играл в футбол и знает, что нужно вычеркнуть многое из своей жизни, чтобы выступать на самом высоком уровне. Он ездит на все мои матчи, независимо от того, где проходит игра. Он умеет необычно свистеть, поэтому я всегда знаю, что он рядом. Его советы помогают мне каждый день.

Раньше он всегда покрикивал на меня, что нужно бегать, работать усердно, делать это, делать то. Но сейчас я понимаю, что все его слова были правильными. Нужно работать, чтобы стать отличным футболистом. Это помогло мне стать тем, кто я есть сегодня, – цитирует футболиста Independent.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл в 18 матчах за "Челси", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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