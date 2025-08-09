Калафьори и Хаверц вернулись в общую группу «Арсенала»
Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори и нападающий Кай Хаверц вернулись к тренировкам в общей группе в преддверии заключительного предсезонного товарищеского матча против «Атлетика», сообщает The Athletic.
В сезоне-2024/26 26-летний немецкий нападающий Хаверц в 36 матчах забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. У 23-летнего итальянского защитника Калафьори 3 гола и 2 передачи в 29 встречах.
Игра «Арсенала» и «Атлетика» пройдет 9 августа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2
Новости