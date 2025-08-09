Калафьори и Хаверц вернулись в общую группу «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори и нападающий Кай Хаверц вернулись к тренировкам в общей группе в преддверии заключительного предсезонного товарищеского матча против «Атлетика», сообщает The Athletic.

В сезоне-2024/26 26-летний немецкий нападающий Хаверц в 36 матчах забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. У 23-летнего итальянского защитника Калафьори 3 гола и 2 передачи в 29 встречах.

Игра «Арсенала» и «Атлетика» пройдет 9 августа.