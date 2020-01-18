Какие-то миллиметры. «Тоттенхэм» в добавленное время чуть не забил «Уотфорду»

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Тоттенхэм». Встречал закончилась вничью — 0:0.

В добавленное ко второму тайму время у «шпор» был шанс отличиться, но мячу не хватило каких-то миллиметров, чтобы пересечь линию ворот.

Отметим, что «Уофторд» также имел хороший шанс забить. Но нападающий «шмелей» Трой Дини не реализовал пенальти.