Какие-то миллиметры. «Тоттенхэм» в добавленное время чуть не забил «Уотфорду»
17:33
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Тоттенхэм». Встречал закончилась вничью — 0:0.
В добавленное ко второму тайму время у «шпор» был шанс отличиться, но мячу не хватило каких-то миллиметров, чтобы пересечь линию ворот.
So close to a late, late winner! ?#WATTOT pic.twitter.com/47pe82r90Y— Goal (@goal) January 18, 2020
Отметим, что «Уофторд» также имел хороший шанс забить. Но нападающий «шмелей» Трой Дини не реализовал пенальти.
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