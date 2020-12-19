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Кафу считает, что Александр-Арнолд будет звездой ЧМ-2022

03:33
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Экс-защитник сборной Бразилии Кафу впечатлен игрой Трента Александра-Арнолда из «Ливерпуля». Англичанин играет на позиции правого защитника, на которой выступал и бразилец.

— Трент не боится атаковать, хорошо защищается, хорошой пасует, отлично пробивает со штрафного, — цитирует Daily Mail Кафу. — Он будет звездой следующего чемпионата мира и может Вывести позицию правого защитника на другой уровень. Думаю, стало меняться то, как люди видят защитников.

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