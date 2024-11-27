Кафельников в шутку пригласил Гвардиолу возглавить «Спартак»
Бывший российский теннисист, экс-первая рактека мира Евгений Кафельников в шутку призвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу перейти на работу в московский «Спартак».
Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года. Под его руководством «Сити» выиграл 18 трофеев, включая 6 титулов АПЛ и Лигу чемпионов (впервые в истории клуба.
«Пеп!!! Ты еще в «МанСити» не ******* [замучился]? Давай в «Спартак» уже», — написал Кафельников на своей странице в соцсетях.
В последних 5 матчах под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» потерпел 4 поражения подряд и сыграл вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), упустив преимущество в 3 мяча. Такая серия поражений случилась впервые в тренерской карьере испанца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|- : -
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2