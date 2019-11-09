Кабальеро хочет покинуть «Челси» ради возвращения в Испанию

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро хочет вернуться в Испанию. 38-летний аргентинец, выступающий в роли второго вратаря в «Челси», пока не планирует возвращаться на родину.

— Возвращение в Аргентину не входит в мои планы, потому что мне ближе европейский футбол, — цитирует AS Кабальеро. — Я хочу вернуться в Испанию. «Эльче» и «Малага», где я уже играл, были бы интересными вариантами. Но для этого должны сложиться многие факторы. Я игрок «Челси» и буду ждать лета, чтобы понять, что делать дальше. Мне 38 лет, но я чувствую себя в хорошей форме и готов играть на высоком уровне дальше.