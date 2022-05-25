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Сегодня, 18:02

К Вейера не будет применены санкции за инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение не применять санкций к главному тренеру «Кристал Пэлас» Патрику Виейера, сообщает BBC.

Инцидент между тренером и болельщиком «Эвертона» произошел в матче 33-го тура АПЛ (2:3). После финального свистка фанаты «ирисок» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать сохранение прописки в премьер-лиге.

Один из болельщиков подбежал к Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты. 45-летний француз сначала старался игнорировать выпады, но затем бросил фаната на газон и постарался ударить.

Виейра мог быть дисквалифицирован на три игры за «агрессивное поведение».

ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
Патрик Виейра
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Лестер

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