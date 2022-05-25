К Вейера не будет применены санкции за инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение не применять санкций к главному тренеру «Кристал Пэлас» Патрику Виейера, сообщает BBC.

Инцидент между тренером и болельщиком «Эвертона» произошел в матче 33-го тура АПЛ (2:3). После финального свистка фанаты «ирисок» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать сохранение прописки в премьер-лиге.

Один из болельщиков подбежал к Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты. 45-летний француз сначала старался игнорировать выпады, но затем бросил фаната на газон и постарался ударить.

Виейра мог быть дисквалифицирован на три игры за «агрессивное поведение».