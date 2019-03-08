"К нам относятся непоследовательно по сравнению с другими европейскими клубами". "Челси" шокирован решением ФИФА

"Челси" на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное решению апелляционного комитета ФИФА об отклонении запроса "синих" о приостановлении годичного запрета на регистрацию новичков.

- "Челси" шокирован решением апелляционного комитета ФИФА, - говорится в заявлении. - Насколько нам известно, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию, также было принято решение приостановить действие санкций до завершения процесса обжалования. В этом случае "Челси" считает, что к нам относятся непоследовательно по сравнению с другими европейскими клубами.

Мы обсудим дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб примет к сведению заявление апелляционного комитета о том, что он имеет право подать апелляцию в CAS.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на "Челси" за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет. Клуб не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон – до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков после 28 туров.

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