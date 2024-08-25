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Сегодня, 14:07

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу

Виктория Кравченко
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Логотип АПЛ
Фото Getty Images

От известного игрока чемпионата Англии ушла жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в соцсети супруга футболиста получила сообщение от девушки со словами: «Я переспала с твоим мужем». В подтверждение своих слов она прислала фото из постели на фоне снимка игрока с семьей.

Муж заявил, что фото — подделка. Однако его жена не поверила ему, проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она рассталась с мужем.

Источник не сообщает имя футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.

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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
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Брайтон – МЮ
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Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
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Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
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Астон Вилла – Арсенал
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