Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу
От известного игрока чемпионата Англии ушла жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в соцсети супруга футболиста получила сообщение от девушки со словами: «Я переспала с твоим мужем». В подтверждение своих слов она прислала фото из постели на фоне снимка игрока с семьей.
Муж заявил, что фото — подделка. Однако его жена не поверила ему, проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она рассталась с мужем.
Источник не сообщает имя футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
7
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
11
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|2
|0
|2