Изучение соцсетей Рэшфорда включено в учебную программу в Великобритании

Использование нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.

Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.

Новая дисциплина станет частью курса по «равенству, разнообразию и инклюзивности».