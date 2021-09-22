Изучение соцсетей Рэшфорда включено в учебную программу в Великобритании
23:31
Использование нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.
Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.
Новая дисциплина станет частью курса по «равенству, разнообразию и инклюзивности».
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