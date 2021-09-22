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Изучение соцсетей Рэшфорда включено в учебную программу в Великобритании

23:31
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Использование нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.

Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.

Новая дисциплина станет частью курса по «равенству, разнообразию и инклюзивности».

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Иван Шитик все материалы автора

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