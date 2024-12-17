Изобретатель мельдония прокомментировал ситуацию с Мудриком

Изобретатель мельдония, латвийский химик, академик Ивар Калвиньш отреагировал на информацию об обнаружении препарата в крови футболиста «Челси» Михаила Мудрика.

«Я удивляюсь лишь наивности спортсменов, которые думают, что присутствие мельдония в их организме не обнаружат. Согласны мы с запретом применения спротсменами мельдония или нет — неважно. Правила таковы, и с ними надо считаться», — сказал Калвиньш Odds.ru.

О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

По информации The Athletic, футболист сдал тест в ноябре после матчей за сборную Украины, и в нем был найден мельдоний.