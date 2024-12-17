Изобретатель мельдония прокомментировал ситуацию с Мудриком
Изобретатель мельдония, латвийский химик, академик Ивар Калвиньш отреагировал на информацию об обнаружении препарата в крови футболиста «Челси» Михаила Мудрика.
«Я удивляюсь лишь наивности спортсменов, которые думают, что присутствие мельдония в их организме не обнаружат. Согласны мы с запретом применения спротсменами мельдония или нет — неважно. Правила таковы, и с ними надо считаться», — сказал Калвиньш Odds.ru.
О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.
По информации The Athletic, футболист сдал тест в ноябре после матчей за сборную Украины, и в нем был найден мельдоний.
Источник: ODDS.ru
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|
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|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
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|7
|6
|17-21
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|
16
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|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
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|16
|3
|5
|8
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|2
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