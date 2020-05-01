Иванович вошел в состав «команды мечты» Милнера, составленную по правилам челленджа Каррагера

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отозвался на челлендж бывшего защитника команды Джейми Каррагера. Каррагер предложил болельщикам составить свою команду мечты, при этом все футболисты должны быть разных национальностей и из разных клубов.

Место в обороне занял защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Состав команды Милнера выглядит следующим образом: Юсси Яскелайнен — Бранислав Иванович, Лукас Радебе, Уэс Морган — Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Стилян Петров, Жунинью — Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Гарет Бэйл.