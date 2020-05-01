Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Иванович вошел в состав «команды мечты» Милнера, составленную по правилам челленджа Каррагера

18:42
Бранислав Иванович. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Бранислав Иванович. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отозвался на челлендж бывшего защитника команды Джейми Каррагера. Каррагер предложил болельщикам составить свою команду мечты, при этом все футболисты должны быть разных национальностей и из разных клубов.

Место в обороне занял защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Состав команды Милнера выглядит следующим образом: Юсси Яскелайнен — Бранислав Иванович, Лукас Радебе, Уэс Морган — Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Стилян Петров, Жунинью — Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Гарет Бэйл.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир