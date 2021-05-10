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Иванович в первом сезоне после ухода из «Зенита» вылетел с «Вест Бромвичем» в чемпионшип

04:57
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«Вест Бромвич» после поражения в матче 35-го тура чемпионата Англии от «Арсенала» (1:3) вылетел в чемпионшип.

«Дрозды» с 26 очками расположились на 19-м месте в турнирной таблице и потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ.

За «Вест Бромвич» выступает защитник Бранислав Иванович. Для 37-летнего серба это первый сезон после ухода из «Зенита», за который он выступал с февраля 2017 года.

В текущем сезоне Иванович провел 15 матчей, в которых заработал две желтые карточки.

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