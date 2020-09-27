Источник: Зинченко может заменить Фирпо в «Барселоне»
08:38
Защитник Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна. 23-летнего футболиста предложили «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.
На данный момент переговоры не ведутся, но, если каталонцев покинет Хуниор Фирпо, то в таком случае «Барселона» рассмотрит вариант с украинцем.
В текущем сезоне Зинченко не провел ни одного матча за «Ман Сити», и только недавно вернулся в общую группу после травмы.
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