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Источник: Зинченко может заменить Фирпо в «Барселоне»

08:38
Александр Зинченко. Фото -
Александр Зинченко. Фото -
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Защитник Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна. 23-летнего футболиста предложили «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.

На данный момент переговоры не ведутся, но, если каталонцев покинет Хуниор Фирпо, то в таком случае «Барселона» рассмотрит вариант с украинцем.

В текущем сезоне Зинченко не провел ни одного матча за «Ман Сити», и только недавно вернулся в общую группу после травмы.

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