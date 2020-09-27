Источник: Зинченко может заменить Фирпо в «Барселоне»

Защитник Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна. 23-летнего футболиста предложили «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.

На данный момент переговоры не ведутся, но, если каталонцев покинет Хуниор Фирпо, то в таком случае «Барселона» рассмотрит вариант с украинцем.

В текущем сезоне Зинченко не провел ни одного матча за «Ман Сити», и только недавно вернулся в общую группу после травмы.