Источник: жена Гвардьолы вернулась из Англии в Испанию

Кристина Гвардьола, жена главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, вернулась в Испанию после трех лет в Англии, сообщает Daily Mail. Кристина Гвардьола переехала в Манчестер вместе с мужем в 2016 году, когда он возглавил «Ман Сити».

Отмечается, что это никак не связано с возможным уходом Гвардьолы из клуба. Его супруга вынуждена была вернуться в Испанию из-за своего бизнеса. Кристина Гвардьола владеет одной из модных фирм Каталонии.

Ожидается, что она будет жить в Барселоне ближайшие несколько месяцев, после чего вернется в Англию. Двое детей при этом останутся у мужа.

Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.