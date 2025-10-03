Источник: защитник «Ньюкасла» Ливраменто выбыл на 6-8 недель
Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто пропустит 6-8 недель из-за травмы связок колена, сообщает Sky Sports.
По данным источника, у 22-летнего англичанина не выявили разрыва связок, но повреждение все равно расценивается как серьезное. Он травмировался в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2), его заменили на 77-й минуте.
В сезоне-2025/26 в 8 матчах во всех турнирах Ливраменто отметился результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|
3
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
4
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|
6
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|
10
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|- : -
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|
|
Эль-Хаджи Малик Диуф
Вест Хэм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
