Источник: защитник «Ньюкасла» Ливраменто выбыл на 6-8 недель

Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто пропустит 6-8 недель из-за травмы связок колена, сообщает Sky Sports.

По данным источника, у 22-летнего англичанина не выявили разрыва связок, но повреждение все равно расценивается как серьезное. Он травмировался в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2), его заменили на 77-й минуте.

В сезоне-2025/26 в 8 матчах во всех турнирах Ливраменто отметился результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.