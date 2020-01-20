Источник: владелец «ПСЖ» купит «Лидс» в случае выхода команды в АПЛ

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи близок к покупке «Лидса», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Николо Шира. Сделка произойдет, если английский клуб выйдет в АПЛ в этом сезоне. Катарский шейх находится в хороших отношениях с нынешним владельцем «Лидса» Андреа Радриццани. Они провели встречу в Лондоне.

Английский клуб на данный момент занимает третье место в чемпионшипе, имея в активе 52 очка в 28 матчах. Команда Марсело Бьелсы не может победить в трех матчах подряд.