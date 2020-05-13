Источник: владельцы «Ман Сити» хотят купить клуб в России

Компания City Football Group (CFG) рассчитывает приобрести футбольный клуб в России, утверждает «РБ-спорт». Именно этой компании под руководством шейха Манусра принадлежит английский «Манчестер Сити».

Холдингу принадлежат еще восемь клубов: «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Нью-Йорк Сити» (MLS), «Мумбаи Сити» (Индия), «Жирона» (Испания), «Иокогама» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия).

Отмечается, что в CFG впечатлены организацией и проведением чемпионата мира-2018 и интересом россиян к футболу. В феврале холдинг через посредников уже провел переговоры с одним из российских клубов. Но на тот момент они были приостановлены из-за проблем «Манчестер Сити» с финансовым fair play и последующей пандемией коронавируса.

CFG рассматривает в первую очередь клубы элитного дивизиона.