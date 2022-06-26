Источник: «Вест Хэм» претендует на нападающего «Зенита» Юри Алберто

Английский «Вест Хэм» претендует на нападающего «Зенита» Юри Алберто, утверждает UOL.

Лондонский клуб постарается обойти в борьбе за 21-летнего игрока «Коринтианс», который уже почти договорился о сделке.

Ранее сообщалось, что вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на Юри Алберто.

В прошедшем сезоне Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересные предложения по встречной аренде.