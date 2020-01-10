Источник: «Вест Хэм» перед Рождеством делал предложение Габиголу

«Вест Хэм» перед Рождеством делал предложение по переходу нападающему «Интеру» Габриэлю Барбозе, сообщает Sky Sports.

После смены тренера интерес к 23-летнему бразильцу пропал. Сам Барбоза рассматривает варианты в Англии и Европе.

Барбоза провел 2019 год в аренде во «Фламенго», вместе с которым стал победителем Кубка Либертадорес. В 29 матчах чемпионата Бразилии форвард забил 25 голов.

Сейчас его аренда закончилась, однако бразильский клуб намерен подписать с игроком полноценный контракт.