Источник: Ван Дейк хочет перейти в МЛС

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассматривает возможность перехода в клуб из МЛС, несмотря на поступившее предложение из Саудовской Аравии, сообщает Get French Football News.

Согласно источнику, «Ливерпуль» рассматривает Нико Шлоттербека, 25-летнего центрального защитника «Боруссии», как потенциального сменщика Вирджила ван Дейка. Мерсисайдцы планируют заключить сделку примерно за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал первоначальное предложение «Ливерпулю» о трансфере ван Дейка, оцениваемое более чем в 20 миллионов евро.

Вирджил ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 33-летний игрок обороны принял участие в 41 матче за клуб во всех соревнованиях, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.