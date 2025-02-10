Источник: В «Манчестер Сити» нашли замену Де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает полузащитника «РБ Лейпцига» Хави Симонса как потенциальную замену Кевину Де Брейне, сообщает El Nacional.

По информации источника, Гвардиола ищет игрока, который мог бы возглавить процесс смены поколений в полузащите, и считает, что Симонс идеально подходит на эту роль. Тренера впечатлили успехи футболиста в бундеслиге, а также его технические навыки, игровое чутье. Немецкий клуб планирует получить за своего игрока более 100 миллионов евро — больше, чем заплатил за него «ПСЖ» в январе (80 миллионов евро).

«Лейпциг» может согласиться на трансфер из-за возможности получить огромную финансовую прибыль.

В этом сезоне 21-летний Симонс участвовал в 18 матчах, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Его стоимость на портале Transfermarkt составляет 80 миллионов евро.