Источник: в «Челси» вспышка коронавируса. Пулишич и еще три игрока заражены
13:21
Несколько игроков «Челси» заразились коронавирусом, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, в лондонском клубе заболели четверо игроков: Фикайо Томори, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам. Все футболисты отдыхали на греческом острове Миконос. Сейчас игроки находятся на самоизоляции.
В первом туре АПЛ «Челси» встретится с «Брайтоном» 14 сентября.
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