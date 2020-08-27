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Источник: в «Челси» вспышка коронавируса. Пулишич и еще три игрока заражены

13:21
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Несколько игроков «Челси» заразились коронавирусом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в лондонском клубе заболели четверо игроков: Фикайо Томори, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам. Все футболисты отдыхали на греческом острове Миконос. Сейчас игроки находятся на самоизоляции.

В первом туре АПЛ «Челси» встретится с «Брайтоном» 14 сентября.

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