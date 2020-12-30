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Источник: в Англии не планируют прерывать сезон

16:09
&quot;Манчестер Сити&quot;. Фото AFP
&quot;Манчестер Сити&quot;. Фото AFP

Руководство английской премьер-лиги не рассматривает вариант прерывания сезона, сообщает Sky Sports. Ранее в прессе появилась информация, что клубы провели неформальные переговоры, на которых обсудили возможность двухнедельной паузы из-за коронавируса.

В клубах АПЛ в результате новых тестов зарегистрировано 18 случаев заболевания. Из-за заражений были перенесены игра «Эвертон» — «Манчестер Сити» и матчи низших дивизионов. Также под вопросом намеченное на 31 декабря лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

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