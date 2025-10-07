Источник: Уорд-Проуз может покинуть «Вест Хэм» в январе 2026 года

Полузащитник Джеймс Уорд-Проуз может покинуть «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По данным источника, 30-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту. Уорд-Проуз может вернуться в «Саутгемптон».

В сезоне-2025/26 Уорд-Проуз в 6 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.