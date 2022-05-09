Источник: у Маркоса Алонсо случился конфликт с Томасом Тухелем

У защитника «Челси» случился конфликт с главным тренером

Защитник «Челси» Маркос Алонсо вступил в конфликт с главным тренером команды Томасом Тухелем в перерыве матча 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2), пишет журналист Натан Гиссинг.

На старте второго тайма на поле вместо Алонсо вышел Сауль, а после игры Тухель сообщил, что замена была произведена «по тактическим соображениям».

Однако истинной причиной замены стал конфликт, который произошёл между Алонсо и Тухелем в раздевалке. По сведению источника, тренер и футболист громко между собой спорили, после чего Томас принял решение заменить футболиста.

Ранее появлялась информация, что Алонсо хочет покинуть «Челси» и перейти в «Барселону».

В сезоне-2021/22 31-летний испанец забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за лондонцев.