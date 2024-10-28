Источник: тренер «Спортинга» Аморим согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в последние несколько дней активно вел переговоры с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом, видя в нем наиболее подходящую кандидатуру на замену Эрику тен Хагу, сообщают зарубежные СМИ.

По информации The Athletic, 39-летний специалист в устной форме согласился возглавить английский клуб. При этом «красные дьяволы» готовы выплатить «Спортингу» 10 миллионов евро за досрочное расторжение трудового соглашения с Аморимом.

Сделка с португальским тренером может быть заключена в ближайшее время.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке 54-летнего тен Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен нидерландец Руд ван Нистелрой.