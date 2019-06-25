Источник: "Тоттенхэм" заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евро

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм".

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний француз обойдется лондонскому клубу в 62 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле интересуется "ПСЖ" и "Ювентус"​.

В сезоне 2018/19 Танги Ндомбеле провел за "Лион" 49 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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