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7 января, 20:50

Источник: «Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Ларсене

Сергей Ярошенко

«Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Йергене Странне Ларсене, сообщает Indykaila News

По информации источника, «Вулверхэмптон» готов рассмотреть продажу игрока летом.

Ларсен выступает за команду с лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 3 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

После 20 матчей «Вулверхэмптон» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
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