Источник: «Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Ларсене

«Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Йергене Странне Ларсене, сообщает Indykaila News

По информации источника, «Вулверхэмптон» готов рассмотреть продажу игрока летом.

Ларсен выступает за команду с лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 3 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

После 20 матчей «Вулверхэмптон» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.