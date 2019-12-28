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Источник: «Тоттенхэм» интересуется Вараном

12:35
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает El Desmarque.

По сведениям источника, в трансфере 26-летнего француза заинтересован главный тренер лононцев Жозе Моуринью, который уже работал с футболистом в «Реале». Действующий контракт защитника с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Варан провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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