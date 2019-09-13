Источник: «Тоттенхэм» готов платить Эриксену 7,5 миллиона евро в год

«Тоттенхэм» предложил полузащитнику Кристиану Эриксену продлить контракт с клубом до 2024 года. Лондонский клуб готов платить 27-летнему датчанину 7,5 миллиона евро за сезон, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Летом к игроку проявляли интерес «Атлетико», «ПСЖ», «Реал», «Интер» и «Ювентус». Нынешнее соглашение Эриксена со «шпорами» истекает летом 2020 года.

«Тоттенхэм» уже предпринимал попытки продлить контракт с хавбеком, но тот отказывался подписывать новое соглашение. В нынешнем сезоне Эриксен провел 4 матча в английской премьер-лиге и забил 1 гол.

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