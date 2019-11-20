Источник: «Тоттенхэм» договорился с Моуринью

Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Жозе Моуринью?. Как утверждает итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери в Twitter, лондонский клуб уже согласовал контракт с португальским специалистом.

Напомним, Маурисио Покеттино во вторник покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», который занимал с 2014 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

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