Источник: тен Хаг дал согласие на уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пересмотрел свое отношение к Криштиану Роналду. Сейчас он согласен на то, чтобы 37-летний португалец покинул команду, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что португальский нападающий не стал пожимать руку главному тренеру после гостевого матча 2-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом», который закончился разгромным поражением «МЮ» со счетом 0:4.

Роналду также отказался поблагодарить за поддержку фанатов, которые приехали на игру с «Брентфордом».

Португалец хочет покинуть свою нынешнюю команду, так как она не будет выступать в Лиге чемпионов в этом сезоне.

По данным СМИ, в конце июля «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на Роналду.

Контракт 37-летнего форварда с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» начал новый сезон АПЛ с двух поражений подряд. Команда идет в зоне вылета с разницей голов 1:6.