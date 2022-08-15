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15 августа, 16:09

Источник: тен Хаг дал согласие на уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пересмотрел свое отношение к Криштиану Роналду. Сейчас он согласен на то, чтобы 37-летний португалец покинул команду, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что португальский нападающий не стал пожимать руку главному тренеру после гостевого матча 2-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом», который закончился разгромным поражением «МЮ» со счетом 0:4.

Роналду также отказался поблагодарить за поддержку фанатов, которые приехали на игру с «Брентфордом».

Португалец хочет покинуть свою нынешнюю команду, так как она не будет выступать в Лиге чемпионов в этом сезоне.

По данным СМИ, в конце июля «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на Роналду.

Контракт 37-летнего форварда с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» начал новый сезон АПЛ с двух поражений подряд. Команда идет в зоне вылета с разницей голов 1:6.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 2 0 2
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
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