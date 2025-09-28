Футбол
28 сентября, 13:49

Источник: совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф включил Саутгейта в список тренеров на замену Амориму

Алина Савинова

Гарет Саутгейт входит в список специалистов на замену Рубену Амориму в случае увольнения португальца с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT.

По информации источника, в кандидатуре 55-летнего англичанина заинтересован совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, который в последние недели поддерживал прямой контакт с Саутгейтом.

Отмечается, что «красные дьяволы» не хотят увольнять Аморима. Однако если такое решение все же будет принято, то португальца отправят в отставку до 1 ноября, чтобы выплатить ему более низкую сумму в качестве компенсации.

Саутгейт с 2016 по 2024 год возглавлял сборную Англии. Под его руководством национальная команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы.

  • Артемио

    Огласите весь список!

    30.09.2025

  • Berkut-7

    Вот это последовательное решение сменить одного водителя автобуса на другого такого же и схемы у них похожие в 5 защитников оба играют.

    28.09.2025

  • Adminni

    пусть возьмут Поттера) Он освободился) Аморим конечно оказался совсем профнепригодным, без тренера мне кажется команда показывала бы +- такие же результаты. С таким составом показывать такие унылые результаты это конечно нужен определенный талант

    28.09.2025

  • James Gang

    Абаскаль ещё свобден, надо в МЮ его брать :)

    28.09.2025

  • Diman_madridista

    После Тен Хага и Аморима плохих вариантов для них просто быть не может. Шон Дайч например, почему нет? Им нужен такой дровосек канадский. А тут еще и Саутгейт живой обнаружился собственной персоной. Надо брать, конечно

    28.09.2025

