Источник: совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф включил Саутгейта в список тренеров на замену Амориму

Гарет Саутгейт входит в список специалистов на замену Рубену Амориму в случае увольнения португальца с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT.

По информации источника, в кандидатуре 55-летнего англичанина заинтересован совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, который в последние недели поддерживал прямой контакт с Саутгейтом.

Отмечается, что «красные дьяволы» не хотят увольнять Аморима. Однако если такое решение все же будет принято, то португальца отправят в отставку до 1 ноября, чтобы выплатить ему более низкую сумму в качестве компенсации.

Саутгейт с 2016 по 2024 год возглавлял сборную Англии. Под его руководством национальная команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы.