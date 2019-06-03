Источник: Сарри в течение 24 часов покинет "Челси", после чего возглавит "Ювентус"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшие 24 часа должен договориться с клубом о расторжении контракта, сообщает в своем Твиттере журналист Gazzetta dello Sport Карло Лаудиза в своем Твиттере. После этого "Ювентус" объявит о подписании контракта со специалистом.

Atteso in 24 ore il divorzio tra #Sarri e il #Cheksea. Poi la #Juve potrà annunciare l’ingaggio del successore di #Allegri — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) 2 июня 2019 г.

Ранее Sky Sport Italia сообщил, что "Челси" согласился отпустить Сарри в "Ювентус". Тренер решил вернуться в Италию как по профессиональным, так и по личным причинам: он считает, что клуб не оказал ему достаточной поддержки, когда фанаты и СМИ критиковали его.

Тренер может подписать двухлетний контракт с "Ювентусом" с опцией продления еще на один год. Зарплата итальянца составит 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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