Источник: Санчо отказался от перехода в «Рому»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не перейдет в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний футболист отказался от перехода в итальянский клуб, поскольку его не устроило предложение желто-красных по личному контракту. Ранее сообщалось, что игрок хочет получать около 290 тысяч евро в неделю — примерно 15 миллионов евро в год.

Отмечается, что «Рома» вышла из переговорного процесса по трансферу вингера.

В 2021 году Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 миллионов евро. В сезоне-2024/25 футболист на правах аренды играл за «Челси». Он провел 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал десять голевых передач.