25 марта, 18:40

Источник: Салах не перейдет в «Аль-Хиляль» этим летом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, скорее всего, не перейдет в «Аль-Хиляль» этим летом, сообщает Бен Джейкобс в социальных сетях.

По данным источника, трансфер вингера не состоится по нескольким причинам. Во-первых, в Саудовской Аравии настроены пессимистично. Во-вторых, главные посредники, которые продвигали предыдущее предложение от «Аль-Иттихада», сейчас не ведут активных переговоров. В-третьих, руководство «Ливерпуля» уверено, что Салах хочет остаться в Европе.

Ранее инсайдеры сообщали, что «Аль-Хиляль» готовит «огромное» предложение для Салаха и что футболист близок к переходу в саудовский клуб летом этого года.

В текущем сезоне 32-летний Салах сыграл 43 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 22 результативные передачи.

«Челси» хочет заполучить полузащитника «Вест Хэма» Альвареса

«Ливерпуль» начал переговоры о подписании нападающего «Брайтона» Педро
