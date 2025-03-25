Источник: Салах не перейдет в «Аль-Хиляль» этим летом

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, скорее всего, не перейдет в «Аль-Хиляль» этим летом, сообщает Бен Джейкобс в социальных сетях.

По данным источника, трансфер вингера не состоится по нескольким причинам. Во-первых, в Саудовской Аравии настроены пессимистично. Во-вторых, главные посредники, которые продвигали предыдущее предложение от «Аль-Иттихада», сейчас не ведут активных переговоров. В-третьих, руководство «Ливерпуля» уверено, что Салах хочет остаться в Европе.

Ранее инсайдеры сообщали, что «Аль-Хиляль» готовит «огромное» предложение для Салаха и что футболист близок к переходу в саудовский клуб летом этого года.

В текущем сезоне 32-летний Салах сыграл 43 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 22 результативные передачи.